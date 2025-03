Serieanews.com - Santi Gimenez sarà in bilico: ora il Milan è pronto a spendere più di 20 milioni

Il prossimo anno il soloagonon basterà al: pronti almeno 20per un centravanti che gli faccia concorrenzaavrà concorrenza: ora ilspende almeno 20(LaPresse) – serieanews.comCerte partite pesano più di altre. E Lecce-, per Nikola Krstovic, non era una partita qualunque. Lo sapeva lui, lo sapevano gli scout rossoneri seduti in tribuna. Aveva una chance per dimostrare di essere più di un nome annotato sui taccuini di mercato, e l’ha sfruttata nel modo migliore possibile. Per Krstovic la sfida colè stata la partita perfetta: un gol bellissimo, da attaccante di razza, un mix di potenza e freddezza che ha fatto brillare gli occhi a chi lo osservava con attenzione. E poi nel secondo tempo addirittura il bis, che porta a 9 il suo bottino stagionale.