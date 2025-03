Livornotoday.it - San Vincenzo, via ai lavori di riqualificazione del Velodromo. Il sindaco: "Recuperiamo un bene in decadenza"

Leggi su Livornotoday.it

Hanno preso il via in questi giorni idiche interessano ildi San Carlo a San. Ad essere al centro dell'opera non è soltanto la ristrutturazione complessiva della struttura, degli spogliatoi e della parte ciclistica per cui ilè nato, ma il.