San Miniato, un coro per stare insieme. Segni particolari? Età media 70 anni

Siena, 9 marzo 2025 – La mascotte ha 35, giovanissimo vista l’etàdeldi Sanche si aggira intorno ai 70. Si chiama Giov. “E ha unatà, possiede l’orecchio assoluto”, spiega Maurizio Cini. Ossia la capacità, non molto frequente, di identificare l’altezza appunto assoluta di un suono senza l’ausilio di uno strumento di riferimento, come ad esempio il diapason. C’è poi il factotum, Italo Giovani, che ’tesse’ le relazioni e organizza. La memoria storica, capace di far brillare il gruppo per venticome maestro del, ha il volto di Marcello Merolli. Sì, proprio l’ex economo dell’Università e direttore amministrativo della Stranieri che, una volta in pensione, era stato chiamato alle Scotte a lavorare a contratto. “Da giovane avevo frequentato il conservatorio, feci l’esame ma poi mi sposai.