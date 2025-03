Biccy.it - San Marino Song Contest 2025, vince Gabry Ponte con Tutta L’Italia

Venti artisti si sono sfidati al San, tra cui diversi big che negli anni scorsi sono saliti sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo. Alla fine a trionfare è statocon(jingle di Sanremo), sarà lui a rappresentare la piccola repubblica al prossimo Eurovision che andrà in onda dal prossimo 13 maggio. La giuria non poteva fare scelta migliore, tra tutti quelli in gara questo era il pezzo più adatto per l’Eurovision, anche se fa sorridere che il brano di Sansi intitoli ‘’.The party is guaranteed with! #Sanpic.twitter.com/QiJheUOUbv— Eurovision San(@EurovisionSMR) March 8,meride embed="20430", il testo.Mamma stasera non ritornoMa sicuro finisco in qualche lettoPoi dormoSiamo tutti dei bravi ragazzi, a postoSpaghetti, vino e Padre NostroE la Gioconda rideVa bene ma lei sta a ParigiI baci vietati nelle stradine nereOcchi tristi ma felici, quanti amici degli amiciE canti, ti sento tra le gridaLe luci ci passano le ditaFa niente se non l’hai mai sentitaMa con sta roba ci salta,Lasciateci ballare con un bicchiere in manoDomani poi ci pentiamo a dirci Ti Amoche ci qui ci serveIl calcio lo prendono a calciLa Mole che fa degli stracciCucina stellata di avanzi beatiSantissimo CraxiE quante monetineMa i desideriMa i desideri son degli altriCon le collanine d’oro sulle canottiereL’auto blu con le lampeggiantiAvanti Popolo AvantiE canti, ti sento tra le gridaLe luci, ci passano le ditaFa niente, Baby così è la vitaE con sta roba ci salta,Lasciateci ballare con un bicchiere in manoDomani poi ci pentiamo a dirci Ti Amoche ci qui ci serveOne, two, three, four.