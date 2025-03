San Marino Song Contest 2025 vince Gabry Ponte con ' Tutta l' Italia'

Leggi su Liberoquotidiano.it

con il suo brano-tormentone 'l'', canzone che è stata il jingle del Festival di Sanremo, ha vinto il San, e rappresenterà la repubblica al prossimo Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Il vincitore ha ringraziato Carlo Conti: "È stato il primo a sostenere questa canzone. Senza di lui oggi non sarei qui", ha detto il dj e producer torinese. La serata si è aperta con il premio alla Carriera ad Al Bano. All'Eurovisionper l'gareggerà Lucio Corsi con la sua 'Volevo essere un duro', arrivata seconda al Festival di Sanremo, dopo la rinuncia del vincitore Olly con 'Balorda Nostalgia'.