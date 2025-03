Spettacoloitaliano.it - San Marino Song Contest 2025 replica e classifica finale, dove rivedere il concerto in tv e in streaming

SanIl Sansi è tenuto l’8 marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana. Questo evento determinerà quale artista rappresenterà Sanall’Eurovisiona Basilea, in Svizzera. Lo spettacolo sarà condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti. Venti gli artisti in gara, tra cui nomi noti come Gabry Ponte, Pierdavide Carone e Bianca Atzei. L’evento vedrà le esibizioni speciali di Al Bano, che riceverà un premio alla carriera, e di altri ospiti come Cristiano Malgioglio, La Rappresentante Di Lista e Senhit. Maildel Saninin tv e in? Ecco la.Sanin tv e inÈ possibile seguire l’evento di Sanin diretta su SanRTV, Radio San, Rai Radio2, RaiPlay e RaiPlay Sound.