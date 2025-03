Riminitoday.it - San Marino canta con "Tutta l'Italia" e manda Gabry Ponte all'Eurovision Song Contest

Leggi su Riminitoday.it

Il djha vinto con il tormentone di "l'", sigla dell'ultimo festival di Sanremo, il San2025 e rappresenterà la Repubblica del Titano all', in programma a Basilea (Svizzera) dal 13 al 17 maggio. L'sarà invece in gara.