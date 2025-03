Thesocialpost.it - San Giovanni Valdarno, donna uccide l’anziana mamma malata e chiama i carabinieri: “Venite”

Questa mattina, all’alba, in un’abitazione di San, unadi circa 60 anni ha ucciso la propria madre di 93 anni e ha poito i. L’anziano padre non era presente al momento dell’omicidio, mentre il marito della figlia era in casa. Le ragioni del delitto sono ancora da chiarire, ma sembra che possa essere stato un atto legato all’esasperazione della figlia, che ormai non riusciva più a sopportare le difficoltà nel prendersi cura della madre, segnata dai mali dell’età.Dopo settimane, forse mesi, di frustrazione, laha compiuto l’insano gesto, che non si sa se abbia avuto la forma di strangolamento o soffocamento. Di certo, si è trattato di un’azione improvvisa, un raptus che, al termine, ha spinto la sessantenne are il 112 e dichiarare: «mi a prendere, ho ucciso la».