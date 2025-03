Quotidiano.net - San Francesca Romana: la Santa del 9 marzo e la sua eredità spirituale

San, conosciuta anche comeBussa de' Leoni, è una delle figure più affascinanti della storia religiosa italiana. Nata a Roma nel 1384, è venerata comedalla Chiesa Cattolica e celebrata il 9. La sua vita è un esempio di dedizione alla fede, alla famiglia e alla comunità, che continua a ispirare molti fedeli in tutto il mondo. Chi era San? Sannacque in una famiglia nobile e fin dalla giovane età mostrò una profonda inclinazione verso la spiritualità e la carità. Nonostante il desiderio di diventare suora, seguì le volontà della famiglia sposandosi con Lorenzo Ponziani, un nobile romano. Tuttavia, questo non le impedì di vivere una vita dedicata al servizio degli altri.è conosciuta per la sua capacità di bilanciare i doveri familiari con una vita di intensa preghiera e opere di bene.