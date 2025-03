Biccy.it - Samantha de Grenet si commuove a Verissimo: “Io come Cristicchi”

Non solo Elodie e Rocco Hunt, oggi anchedeè stata ospite di Silvia Toffanin a. La showgirl si è commossa vedendo le immagini dei suoi genitori e poi ha rivelato che sua mamma “è tornata un po’ bambina” e che quindi adesso è lei a doversi prendere cura della donna che le ha dato la vita.deha ricevuto i video messaggi di familiari e anche dell’amica Angela Melillo e poi ha tirato in ballo Simone(che però di recente ha specificato che sua madre è lucida e non ha l’Alzheimer).capiscoDe.vivere le fragilità dei genitori è triste.ci si sente impotenti @de— Remedios (@Silvy033) March 9, 2025deparla di sua madre: “Sono un po’ la madre di mia mamma adesso”.“La vita è fatta di alti e bassi e ho sempre cercato di affrontare tutto un passo alla volta.