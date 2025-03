Ilrestodelcarlino.it - "Salvate il nostro polmone verde"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Io vengo dal quartiere dove Conad intende costruire il suo eco-mostro, abbattendo così l’ultimoche abbiamo nella zona – spiega con viva partecipazione Clara Pineiro, argentina residente ormai da vent’anni in Italia e a Reggio –. Non si cammina bene, c’è un traffico pazzesco sempre, perciò ci sono mille ragioni per non costruire un nuovo supermercato. Vogliono realizzare un Centro per la Salute? Che lo facciano nell’ex San Lazzaro dove ci sono molti edifici abbandonati e dove costerebbe molto meno fabbricare. Ma nessuno ci ascolta, c’è un menefreghismo dilagante riguardo le persone, le piante e gli animali, di cui quel bosco è pieno".