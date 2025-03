Anteprima24.it - Salerno, il Comune annuncia lavori alle strade

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’arrivo della stagione più propizia riparte il programma di manutenzione stradale in tutto il territorio deldi. Nei prossimi mesi tutte le zone del capoluogo saranno interessate da cantieri per il rifacimento dell’asfalto, l’eliminazione delle buche, la sistemazione viaria. Questi interventi sono di duplice natura: programma di manutenzione stradale deldi; ripristino asfalto post interventi di posa cavi, tubi, fili a cura delle società erogatrici di servizi. Una sinergia operativa efficace finalizzata all’efficienza dellecon un miglioramento delle condizioni generali di fruizione e sicurezza. Si comincia domani lunedì 10 marzo da S. Angelo di Ogliara. Il primo lotto diprevede progressivamente cantieri anche a Via degli Etruschi, Ponte Guazzariello/ S.