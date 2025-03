Sai chi deve uscire? Grande Fratello Lorenzo fa quel nome | L’altra no perché ha quel problema

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le ultime puntate delsi contano ormai sulle dita di una mano. La finale del reality show di Canale 5 è prevista per il 31 marzo. Questa edizione passerà sicuramente alla storia come una delle più discusse, tra scontri, polemiche e colpi di scena. Poco fa , intanto, dentro la Casa è scoppiato un altro caso, con al centroSpolverato.Lollo, primo finalista del2024, di nuovo nella bufera. Alla vigilia di ogni puntata emergono segnalazioni secondo le quali il concorrente sarebbe informato in anticipo sugli inquilini che verranno eliminati al televoto. Sui social, le malelingue sostengono il modello milanese che abbia un canale privilegiato di informazioni. Finora, però, nessuno è riuscito a smascherarlo. Fatto sta che lui ci ha sempre preso, a volte addirittura indovinando con esattezza in quale puntata un concorrente sarebbe stato eliminato, come nel caso di Iago García.