Ilgiorno.it - Sacra Famiglia, cresciute le cure a casa

Leggi su Ilgiorno.it

Nel corso del 2024, i servizi domiciliari della Fondazionehanno registrato un aumento del 30% rispetto all’anno precedente: "Un trend che riflette i bisogni di una popolazione sempre più anziana e fragile", sottolineano dalla Fondazione. I dati per singolo servizio sono significativi: l’Assistenza domiciliare integrata (Adi) ha segnato un incremento del 35%, mentre il servizio di Rsa Aperta ha visto un aumento del 38%. Inoltre, solo a Cesano (una delle sedi della Fondazione), gli utenti seguiti nel 2024 sono cresciuti del 16,8% per l’Adi e del 18,7% per la Rsa Aperta, "dati che testimoniano l’impatto concreto di un’assistenza a domicilio qualificata e personalizzata. Questi servizi - spiegano da Fondazione - permettono di rispondere alle esigenze di chi, a causa di condizioni di salute temporanee o permanenti, non può accedere alle strutture ambulatoriali".