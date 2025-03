Lapresse.it - Russia, partito Putin regala ‘tritacarne’ a madri dei soldati uccisi in Ucraina

Leggi su Lapresse.it

Hanno dato in dono dei tritacarne alledeiin. Bufera indopo che il gesto di alcuni funzionari locali delal governo in, ildiUnita’, che ha suscitato numerose polemiche, considerato anche che l’elettrodomestico in questione è ampiamente utilizzato come metro di paragone per descrivere le brutali tattiche dellanel conflitto ucraino.IlUnita nella regione settentrionale di Murmansk ha pubblicato sui social media foto che mostrano funzionari sorridenti mentre fanno visita alledimorti inportando in dono fiori e tritacarne per la Giornata internazionale della donna. Il post include un messaggio di ringraziamento alle “care mamme” per la loro “forza d’animo e l’amore che mettete nell’educazione dei vostri figli”, facendo inoltre riferimento al fatto che regali fossero un’iniziativa dell’ala femminile del