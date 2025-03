Sport.quotidiano.net - Rugby Serie B, doppia trasferta importante per le due formazioni bolognesi. Emil Banca per il secondo posto. Pieve potrebbe aiutarla a Modena

per ledi. Dopo il derby della scorsa settimanaBologna edi Cento sono entrambe attesa inper le sfide in programma in contemporanea alle 14.30. DifficileperBologna, in campo a Rovato, formazione bresciana dagli alterni risultati, ma capace di giocarsela fino all’ultima con chiunque. Una vittoria oggi consentirebbe all’di arrivare seconda alladecisiva sfida per la lotta promozione con Brixia e. La squadra annunciata dal coach Francesco Brolis è simile a quella vincente a, ma vede qualche modifica in mischia, dettata dall’assenza dello squalificato Biondi e dei febbricitanti Visentin e Singh. Previsti invece i rientri di De Napoli e Amico. Nel triangolo allargato il capitano Soavi sarà l’estremo, con Sacchetti e Zambrella alle ali.