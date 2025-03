Rugby, Italia travolta dall'Inghilterra

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.10 Un ottimo primo tempo non basta agli azzurri del: ancora una sconfitta nel 'Sei Nazioni', l'vince 47-24 con sette mete, l'ne segna tre. A metà gara lo score è 21-17 per gli inglesi. Gli azzurri segnano due mete con Capuozzo e Vincent e tengono a bada gli inglesi. L'inizio ripresa è da dimenticare per gli azzurri.L'segna due mete in pochi minuti con M. Smith e Curry, l'non reagisce. Nel finale terza meta azzurra con Menoncello a punteggio ormai acquisito.