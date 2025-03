Oasport.it - Rugby: in Serie A Elite vincono le Fiamme Oro e tallonano il Valorugby

Leggi su Oasport.it

Si sono disputati oggi gli ultimi due incontri del massimo campionato italiano die in campo e dopo le vittorie di Rovigo, Mogliano e Viadana sono scese in campo Colorno-ValoEmilia e Vicenza-Oro. Ecco come è andata.Il Colorno costringe allo stop il ValoEmilia, aggiudicandosi per 30-29 il derby emiliano e riaprendo la lotta playoff. I due punti di bonus per i ragazzi di Marcello Violi consentono ai reggiani di mantenere la quarta posizione, ma non di scongiurare il ritorno delleOro che, dopo un primo tempo sofferto, centrano successo e cinque punti con un convincente 25-45 in casa dei Rangers Vicenza, portandosi a un solo punto dalla quarta posizione.Maschile – XIV giornataFemi-CZ Rovigo v Sitav Lyons 37-7Petrarcav Mogliano Veneto31-32Lazio1927 vViadana 1970 29-36HBS Colorno v ValoEmilia 30-29Rangers Vicenza vOro25-45Maschile – ClassificaViadana 1970 punti 60; Femi-CZ Rovigo 56; Petrarca47; ValoEmilia 44;Oro43; HBS Colorno 30; Mogliano Veneto29; Rangers Vicenza e Sitav Lyons 19; Lazio1927 7