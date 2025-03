Oasport.it - Rugby femminile: in Serie A Elite pari e patta tra Villorba e Valsugana

Si è disputato oggi il tredicesimo e penultimo turno del massimo campionato italianodi, con quasi tutte le sentenze ormai scritte. Il Volveraera ormai matematicamente retrocesso, mentre il Colorno era chiamato a vincere in casa della Capitolina per restare in corsa per la finale, sfruttando lo scontro diretto al vertice tra. Ecco come è andata.Il tredicesimo e penultimo turno diva in archivio con ben due pareggi e il verdetto sulle finaliste che viene posticipato all’ultima giornata, che si giocherà il 6 aprile. Il big match trafinisce sul 22-22 e così anche la partita tra Torino e Benetton. Di contro, Colorno torna da Roma con 5 punti e con la speranza di poter accedere ancora alla finale scudetto del 10 maggio.