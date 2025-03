Sport.quotidiano.net - Rugby A Elite, il Rovigo batte 37-7 Sitav Lyons

9 marzo 2025. Successo facile per i rossoblù di coach Davide Giazzon che nel primo tempo segnano 13 punti, a zero, e nella ripresa lasciano solo 7 punti agli ospiti del, penultimo in classifica. Inizio a favore dei padroni di casa che al 5’ ottengono un calcio a favore davanti ai pali: visto la facile posizione Thomson dalla piazzola fissa i primi tre punti della partita, 3-0. Al 12’ ilha la possibilità di portarsi sul pareggio con un calcio piazzato di Steenkamp, che non riesce però a centrare i pali. Al 17’ i bersaglieri mettono ritmo nel gioco, avanzano il campo e con Fourcade trovano la prima marcatura di potenza. Thomson è preciso, 10-0. Nei minuti a seguireva oltre la linea con Sironi, la meta però non viene assegnata per un avanti.