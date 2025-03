Rubio | no taglio Starlink all' Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.33 "Nessuno ha minacciato di tagliareall'. E dite grazie perché senzal'avrebbe perso la guerra molto tempo fa e i russi sarebbero al confine con la Polonia ora". Così il segretario di Stato Usa, replicando al ministro degli esteri polacco Sikorski. Un botta e risposta sul web. La Polonia si era detta pronta a cercare alternative avisto che Varsavia paga $50mln annui per Kiev. Ma Musk ha smentito.dà a Kiev la rete satellitare per coordinare le sue truppe e non solo