Ruanda | strada costruita dalla Cina migliorera’ connettivita’ ed economia di un distretto

Un’azienda cinese guida la costruzione di unalunga 29 chilometri a Muhanga, in, il cui completamento e’ previsto per settembre 2026. Il progetto sta gia’ creando occupazione, con oltre 400 abitanti del posto assunti, e si prevede che favorira’ il commercio migliorando le infrastrutture di trasporto. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5969854/5969854/2025-03-09/-migliorera-connettivita-ed--di-un-Agenzia Xinhua