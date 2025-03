Rrahmani | È stata molto dura il difensore azzurro non si nasconde al triplice fischio

Leggi su Spazionapoli.it

Serie A, Napoli Fiorentina 2-1: ecco le parole di Amirdopo la grande vittoria del Maradona.La grande vittoria contro la Fiorentina avvicina il Napoli alla vetta della classifica: la distanza dell’Inter, perciò, rimane di un solo punto. I partenopei hanno potuto godere di un’atmosfera caldissima al Maradona ed hanno messo in mostra un’ottima prestazione. Il decimo gol e l’ottavo assist in campionato per Romelu Lukaku hanno riavvicinato gli scettici verso l’ex Inter e Roma ma anche la fase difensiva ha fatto la sua parte.A rappresentanza di ciò Amirche ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel post partita.: “Conta la squadra, potevamo chiudere la gara”Sull’importanza del collettivo:“Deve giocare sempre quello che sta meglio, questa frase è presente da diversi mesi.