Ilpiacenza.it - Rossini: «Siamo in palla, dispiace fermarsi ora»

«Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Il campo non era bello ed era pericoloso giocare da dietro». Così misteral termine della sfida tra il suo Piacenza e la Sammaurese, terminata 0-0. «Non abbiamo concesso nulla, ed è un passo in avanti. Potevamo di sicuro fare qualcosa in più.