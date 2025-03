Romania il candidato filo-russo Georgescu escluso dalle presidenziali | scoppia la protesta a Bucarest – I video

Leggi su Open.online

Il, Calin, non è stato ammesso alle elezioniche si terranno ina inizio maggio. La commissione elettorale rumena (Bec) ha respinto la sua candidatura, scrive Digi24. «Un colpo diretto al cuore delle democrazie», commenta il politico di estrema destra. Dopo il verdetto alcuni dimostranti, sostenitori di, si sono scontrati con le forze dell’ordine: hanno cercato – riportano i media locali – di forzare i cancelli dell’edificio del Biroul Electoral Central (Bec); e gli agenti sono intervenuti per sedare i disordini, usando gas lacrimogeni.March 9, 2025 March 9, 2025elezioni del 24 novembre all’arrestoIl politico aveva vinto il primo turno delledel 24 novembre scorso, annullate dalla Corte costituzionale due giorni prima del ballottaggio dell’8 dicembre per una serie di irregolarità nel finanziamento della sua campagna elettorale, con accuse di ingerenze russe a suo favore.