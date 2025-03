Ilfattoquotidiano.it - Romania, Georgescu escluso dalla ripetizione delle elezioni presidenziali. Ma (per adesso) l’Ufficio elettorale non spiega il motivo

Calinnon è stato ammesso alleche si terranno ina maggio.centraleha invalidato la candidatura del leader nazionalista dell’Alleanza per l’unione dei rumeni. Al momento, la commissione non hato i motivi della decisione. Ora la decisione potrà essere impugnata alla Corte costituzionale che dovrà esprimersi entro il 15 marzo. Quando è stata resa nota la posizione delcentrale– riferiscono i media locali – sono scoppiati incidenti tra la polizia e i sostenitori dima – come dichiarato dalle stesse autorità – la situazione è attualmente sotto controllo.Il candidato di estrema destra aveva vinto a sorpresa il primo turnoromene del 24 novembre. Alla vigilia del ballottaggio, tuttavia, la Corte costituzionale aveva annullato i risultati a causa di irregolarità nel finanziamento della campagna