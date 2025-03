Roma Santamaria si imbuca in sala per promuovere Follemente | Vi ricorda Inside Out? È la Disney che ha copiato l’idea da Genovese – Il video

Leggi su Open.online

Dopo Emanuela Fanelli, anche Claudiosiinal Cinema Adriano diperdi Paolo. «Non ero qua per presentare questo film in realtà, perché dovevo presentare un’altra pellicola, e in un’altra, però già che ci siamo, vi presento brevemente anche questo», dice agli spettatori. L’opera, nella quale l’attoreno interpreta Eros, nasce «da un’idea di, e qualcuno penserà – ironizza -, “Ma questo film(film d’animazione del 2015 diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen). Ma Paolo – continua– aveva avuto questa idea nel 2000, credo, facendo una pubblicità per gli abbonati Rai, in cui in ogni abbonato ce ne sono diversi». Poi, però, «laci ha– prosegue – E lui (, ndr) non ha fatto causa alla casa di produzione, ma è lache ha deciso di produrre anche questo film, quindi tutto ok».