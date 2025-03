Romadailynews.it - Roma: ruba componenti da più auto in strada, arrestato all’Esquilino

Un uomo è statodai carabinieri mentre tentava dire parti dinel quartiere dell’Esquilino a. La pattuglia dei carabinieri ha notato i suoi movimenti sospetti e lo ha fermato per un controllo.Nel suo borsone sono stati trovati quattro fanali, tre impianti stereo digitali, cacciaviti, un coltello e un dispositivo per disattivare gli allarmi acustici delle macchine.Dopo aver individuato diversedanneggiate, i militari hanno raccolto le denunce dei proprietari e l’uomo è stato portato in caserma. Ora dovrà rispondere di furto aggravato e possesso di strumenti atti a offendere. (RED)