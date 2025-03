Romadailynews.it - Roma: lite in strada sulla Casilina, un ferito

Rissa inviaun uomo peruviano di 27 anni.Una violentatra due persone si è verificata ieri mattina, poco prima delle 8, invia, all’altezza del civico 537, causando il ferimento di un uomo peruviano di 27 anni.La polizia è intervenuta sul posto e secondo le prime informazioni, i due individui, entrambi in stato di ubriachezza, avrebbero iniziato a litigare verbalmente davanti a un bar per poi passare alle mani.Durante la rissa, il 27enne è stato colpito con un coccio di bottiglia e è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, sebbene fortunatamente non sia in pericolo di vita.L’uomo, che ha dichiarato di non conoscere il suo aggressore, si è rivolto alla polizia dopo che quest’ultimo si è allontanato dalla scena prima dell’arrivo degli agenti.