Internews24.com - Roma Inter Women LIVE 1-1: Giugliano risponde a Wullaert dal dischetto

di Lorenzo BoscaAppuntamento alle 12:30 per, l’esordio per le nerazzurre di mister Piovani nella Poule Scudetto: seguilocon noiTutto pronto per, la gara di oggi che sarà valevole per il primo turno della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!? 6? GOL DELL’! – Nerazzurre subito avanti! Csiszar apre perche con un destro potente sotto la traversa buca Kresche!12? Ritmi alti in questo avvio – Azioni da una parte e dall’altra.15?vicina al gol – Doppia chance con Haavi e Dragoni, le nerazzurre respingono prima con Rúnarsdóttir e poi con una gran chiusura difensiva.18? Iniziativa di Viens – Riceve da Giacinti, poi calcia da fuori ad incrociare.