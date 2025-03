Inter-news.it - Roma-Inter Women, le formazioni ufficiali della Poule Scudetto

appena diramate. Le due squadre scenderanno in campo tra poco (12.30) al Tre Fontane per la prima partita. Si tratta dell’esordio per le nerazzurre che puntano in grande., LE: PIOVANI CON DUE PUNTE(4-3-3): 30 Kresche; 51 Troelsgaard, 2 Minami, 32 Linari, 25 Thogersen; 10 Giugliano, 24 Kuhl, 15 Dragoni; 7 Viens, 9 Giacinti, 11 Haavi.In panchina: 12 Ceasar, 52 Merolla, 3 Di Guglielmo, 14 Aigbogun, 16 Corelli, 17 Pilgrim, 18 Glionna, 19 Oladipo, 22 Pandini, 23 Cissoko, 50 PanicciaCoach: Alessandro Spugna(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 8 Pavan, 27 Csiszar, 23 Magull, 15 Serturini; 31 Wullaert, 22 Schough.In panchina: 12 Piazza, 94 Baldi, 3 Bowen, 6 Santi, 7 Bugeja, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Förd?s, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 25 Fadda, 36 Cambiaghi.