Inter-news.it - Roma-Inter Women 2-1: le nerazzurre perdono all’ultimo secondo

è finita 2-1 allo Stadio Tre Fontane di. Dopo il primo tempo finito 0-1, la prima partita della poule scudetto è finita in questo modo.BEFFA FINALE – Al Tre Fontane va in scena la prima partita della poule scudetto di Serie A Femminile, che vedescontrarsi. Lechiudono bene il primo tempo grazie al vantaggio firmato da Wullaert. Nella ripresa, la squadra di Piovani parte comunque bene sfiorando il gol del raddoppio ancora con la giocatrice danese, che però calcia di poco alto. Un minuto più tardi, grande occasione per le giallorosse che vanno vicine al pareggio con la capitana Giugliano. Ma la sua conclusione a giro sfiora di pochissimo l’incrocio dei pali. Al 67?, latrova il pareggio: contatto in area tra Milinkovic e Viens, per l’arbitra Gasperotti è calcio di rigore.