Inter-news.it - Roma-Inter Women 2-1, il tabellino della partita della Poule Scudetto

è terminata con il punteggio di 2-1 allo Stadio “Tre Fontane”. Di seguito ilvalida per la prima giornata.BEFFA –2-1 al Tre Fontane di. Le nerazzurre passano subito in vantaggio grazie alla rete di Wullaert, che libera ha sfruttato molto bene l’assist di Csiszar. Laper tutto il primo tempo fatica a creare e anzi riesce raramente a tirare in porta. Nella ripresa, le nerazzurre ci provano ancora con Wullaert, ma subiscono il pareggio di Giugliano dopo un fallo da rigore di Milinkovic. Rigore a dir la verità abbastanza dubbio. Poi quando lasembra scivolare sull’1-1 finale, al 95’ arriva il gol beffa di Di Guglielmo. Le nerazzurre, dunque, perdono la prima. Di seguito ildi