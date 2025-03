Inter-news.it - Roma-Inter Women 1-1, le pagelle: Milinkovic e Runarsdottir pasticciano!

La poule scudetto non inizia benissimo per le nerazzurre di Giampiero Piovani. Nonostante la buona prestazione la gara contro le giallorosse termina 2-1. Di seguito ledi5,5 – Prestazione dai due volti per il portiere nerazzurro. Alcuni rinvii in fase di costruzione e ripartenza lasciando a desiderare, così come un paio di uscite. Viene spiazzata da Giugliani sul dischetto e si ritrova a tu per tu con Di Guglielmo sul gol beffa del finale. Numerose, però, le parate e le respinte nel corso della gara che permettono all’di mantenere invariato il risultato., ledella difesaBARTOLI 6 – Prestazione difensiva di sostanza, quasi fino alla fine. La dormita collettiva sul raddoppio di Di Guglielmo cancella quanto di buono fatto precedentemente.