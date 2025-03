Agi.it - Roma inarrestabile passa anche a Empoli

AGI - Laha vinto a1-0 grazie al gol lampo di Matias Soulé dopo 22 secondi in una gara controllata dall'inizio alla fine in cui ha fallito tantissime occasioni. Per i giallorossi, che hanno fatto ampio turnover in vista del ritorno degli ottavi di Europa League a Bilbao, è la quinta vittoria consecutiva in campionato che li porta al settimo posto con 46 punti, a -4 dal Bologna. I toscani, al quinto ko nelle ultime cinque partite, restano terzultimi con 22 punti in piena zona retrocessione.(3-4-2-1): Silvestri 7; De Sciglio 6 (1'st Sambia 6), Marianucci 6, Goglichidze 6 (41'st Campaniello sv); Gyasi 5.5, Grassi 6, Henderson 5.5 (21'st Kovalenko 6), Pezzella 6; Colombo 5 (1'st Kouame' 6), Cacace 5.5; Esposito 5.5 (21'st Konate 6). In panchina: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen.