Sololaroma.it - Roma Femminile-Inter 2-1, Spugna: “Vittoria importantissima”

Leggi su Sololaroma.it

Dopo il ko con la Juventus, latorna alla. Le ragazze guidate da Alessandrohanno superato 2-1 l’, agganciando proprio le nerazzurre al secondo posto in classifica.: “meritata”Al termine della partita,ha parlato ai canali ufficiali del club: “Unasicuramente per la classifica. Complimenti alle ragazze, perché hannopretato, specie nel secondo tempo, una partita come doveva esserepretata: con grande forza fisica, con grande volontà di ribaltare il risultato. Questa è la cosa più bella. Bene così, perché abbiamo giocato contro un avversario forte, che gioca bene, che si difende molto bene. Era difficile trovare gli spazi, però nella ripresa siamo state molto brave“. Sulle difficoltà della partita: “Noi siamo partite bene, la palla ce l’avevamo tanto noi, ma alla prima occasione ci siamo fatte sorprendere.