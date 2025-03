Sololaroma.it - Roma Femminile-Inter 2-1, Di Gugliemo sul gong: Spugna aggancia il secondo posto

Arriva la prima vittoria nella Poule Scudetto della, che supera 2-1 l’ndola così in classifica alalle spalle della Juventus. Dopo la sconfitta nella prima gara di questa fase decisiva della stagione proprio contro le bianconere, la formazione direagisce e conquista tre punti fondamentali grazie ad una rete a tempo praticamente scaduto di Di Guglielmo, che fa esplodere di gioia il Tre Fontane, che può esultare per un successo che sembrava sfumare anche in questa circostanza.Nonostante lasi sia resa a più riprese pericolosa dalle parti dell’area di rigore avversaria, fino al 95? il punteggio recitava 1-1, con l’che si era portata immediatamente in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Nella ripresa invece ci ha pensato Giugliano a rimettere la sfida in equilibrio prima dell’incredibile finale.