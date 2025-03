Romadailynews.it - Roma: controlli su strutture ricettive tra Termini e Vaticano, sospese 2 licenze

Il questore diha sospeso duein seguito aidella polizia sullenelle vicinanze delle stazionie del.Una licenza è stata revocata per 5 giorni al titolare di una casa vacanza in via Giorgio Scalia, vicino alla stazione Cipro della Metro A, che non aveva registrato i suoi ospiti sulla piattaforma “Alloggiati web”.L’uomo è stato denunciato alle autorità giudiziarie per questa violazione.Un’altra casa vacanze nel quartiere Esquilino, vicino alla stazione, è stata sospesa per irregolarità, inclusa la presenza di una collaboratrice lavorante in nero.Il titolare è stato denunciato per non aver comunicato i nomi dei suoi ospiti al momento del controllo.Il questore ha ordinato la chiusura immediata della struttura. (RED)