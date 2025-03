Romadailynews.it - Roma: controlli antidroga in citta’, un arresto al Quarticciolo e tre a San Basilio

Leggi su Romadailynews.it

Quattro arresti per droga a: uno ale tre a San. Durante i, i carabinieri della stazione Tor Tre Teste hanno arrestato un uomo tunisino che effettuava cessioni di stupefacente dopo aver prelevato dosi da un vano contatore dell’acqua.Le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato 3 dosi di crack, 21 dosi di cocaina e 520 euro in contanti.Nel frattempo, i carabinieri della stazione Sanhanno arrestato un 42enne e un italiano di 56 anni, trovati in possesso di dosi di cocaina e denaro contante.Inoltre, un 48enneno è stato fermato a bordo di un’auto a noleggio con 8 dosi di crack e denaro contante.Tutti gli arrestati sono stati segnalati alle autorità competenti. (RED)