Sololaroma.it - Roma con Pellegrini, ma Zola sentenzia: “Mi aspettavo di più”

Leggi su Sololaroma.it

Se marzo è il mese della maturità, in vista di un aprile ed un maggio di fuoco, la sfida all’Empoli risulta essere l’ennesimo test importante per unalanciata nel 2025. Al Castellani caccia alla 5ª vittoria di fila in campionato, qualcosa di raro che serve per proseguire in una lotta Europa serratissima e per arrivare con la carica giusta al San Mames di Bilbao giovedì prossimo. Ranieri pronto alle solite rotazioni nell’11 titolare, ed oltre ad Hummels potrebbe ritrovare una maglia dal 1? anche Lorenzo, rimasto in panchina per tutta la partita contro l’Athletic.Dopo una prima parte di stagione a dir poco disastrosa, il capitano è sicuramente migliorato con Ranieri, ma gli alti e bassi sono all’ordine del giorno. O trascina la squadra o è semplicemente inesistente, non c’è via di mezzo, una realtà sottolineata alla Gazzetta dello Sport anche da Gianfranco: “Rafa Leao è un giocatore da cui mi aspetto molto di più di quello che sta facendo.