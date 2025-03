Romadailynews.it - Roma: affetto da demenza senile si smarrisce in strada a Primavalle, tratto in salvo

Un anziano di 87 annidaè stato salvato da un vigile urbano mentre si era smarrito ine non riusciva a ricordare il proprio nome.L’incidente si è verificato venerdì scorso a, quando l’agente della polizia locale ha notato l’uomo disorientato mentre tentava di attraversare lain modo pericoloso. Temendo per la sua sicurezza, l’agente lo ha aiutato ad attraversare e si è preso cura di lui.Dopo aver accertato che l’anziano non ricordava nulla, l’agente lo ha portato al comando di zona, dove è stata identificata la figlia che aveva denunciato la sua scomparsa poco prima.Grazie all’intervento tempestivo dell’agente, l’uomo è stato portato al sicuro e riunito con la sua famiglia. (RED)