Roma ad Empoli per la 5ª vittoria di fila | non succede da 7 anni

Difficile non gettare lo sguardo a giovedì prossimo, quando lasarà chiamata a difendere al San Mames il minimo vantaggio accumulato nella gara d’andata con l’Athletic Club, ma la politica di Ranieri del “un passo alla volta” al momento sta funzionando. C’è da affrontare uncon delle fragilità evidenti, posto che si tratta della peggior squadra del 2025 (2 punti nelle 9 partite giocate), ma alla disperata ricerca di punti salvezza, visto l’attuale terz’ultimo posto. Dal canto loro però i giallorossi non possono lasciare nulla per strada.Nel nuovo anno in Serie A, solo Bologna e Napoli sono riuscite a strappare un punto affrontando la, mentre nelle altre 7 occasioni è sempre arrivato il bottino pieno. Adanche la possibilità di inanellare la 5ªdiin campionato (dopo Venezia, Parma, Monza e Como), qualcosa di non banale a ben vedere: nonda 7che i giallorossi ottengano un pokerissimo in patria, quando in panchina sedeva ancora Eusebio Di Francesco, e chissà che questo possa essere un altro piccolo stimolo in più per non fare prigionieri al Castellani.