Roma Abraham lontano dal Milan | sirene dalla Premier League

Tammye un domani tutto da scrivere. L’attaccante inglese spera in un finale di stagione da protagonista con ilper rilanciare la sua carriera e attirare l’attenzione di club disposti a puntare su di lui. Tuttavia, i numeri non giocano a suo favore: con appena 8 gol in 35 presenze stagionali tra tutte le competizioni, solo la rete nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter resterà impressa nella memoria dei tifosi rossoneri.solo di passaggioSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, ilha deciso di non confermarlo e il suo ritorno allain estate sarà probabilmente solo temporaneo. Con l’arrivo di Artem Dovbyk, il ciclo diin giallorosso si è di fatto chiuso già la scorsa estate. Le opportunità di restare in Serie A sono limitate, e per l’attaccante inglese si prospetta un ritorno in, dove il suo nome continua a circolare con insistenza.