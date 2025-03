Salernotoday.it - Rocco Hunt canta a sorpresa sulla spiaggia di Santa Teresa: fan in delirio

Leggi su Salernotoday.it

Tanto curiosità, oggi,di, dove ha fatto capolino il rapper. La sua presenza non è passata inosservata e inevitabilmente in tanti lo hanno fermato per foto e selfie. Non solo. Ma, approfittando dell’entusiasmo che lo circondava, il giovaneha preso in.