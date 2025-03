Ilrestodelcarlino.it - Roberto Ortali espone a Faenza

Inaugurerà oggi alle 16.30 al Molinella Cafè dila mostra personale didal titolo ’Raccontare un’associazione’., grafico e designer è vicepresidente dell’associazione Acquerellisti Faentini ’Silvano Drei’. ”La mostra sarà visibile per tutto il mese di marzo, saranno esposti manifesti, locandine e cinque opere in originale che costituiscono il racconto di un percorso iniziato nel 2015. Ad essere esposto non sarà soltanto il lavoro di anni di volontariato a servizio della collettività, ma anche i desideri, le aspettative, la crescita individuale e sociale dei singoli. Faentino, classe 1983, ha studiato elettronica presso l’istituto ’Bucci’ di, ma questo non gli ha permesso di dimenticare il suo grande amore per l’arte.