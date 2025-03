Ilrestodelcarlino.it - Ritratti: un film sul web con l’IA

Il nome d’arte del sodalizio è Massimo Gipiti: i lavori a quattro ‘mani’ sono realizzati da Massimo Missiroli, autore forlivese diventato noto per i suoi libri pop-up, e ChatGpt, uno dei più popolari programmi di intelligenza artificiale. Il duo, in carne e chip, ha già realizzato diversi lavori. L’ultima fatica su YouTube è il documentario ‘Tratti, ri-tratti e autori-tratti’: undi 76 minuti, ispirato alla grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’ al San Domenico, in cui 33 autoprendono vita come per magia e si raccontano, spiegando allo spettatore i simboli nascosti, la storia dell’autore e della loro realizzazione. Tutte le storie narrate sono raccolte anche in un e-book con 49 racconti, messo a disposizione gratuitamente da Missiroli sul suo shop Amazon. Un saggio di ciò che l’intelligenza artificiale è in grado di creare, se accompagnata dall’ingegno curioso di un umano.