Laprimapagina.it - Rischio e degrado: quando la spazzatura vola dai balconi!

Leggi su Laprimapagina.it

Dedichiamo oggi, domenica, lo spazio alle segnalazioni dei nostri lettori. Abbiamo analizzato il caso di un condomino che si è trovato suo malgrado in una situazione di. Ecco quanto esposto.In alcuni condomini privi di una gestione amministrativa formale, il senso di convivenza civile sembra lasciare spazio a comportamenti discutibili, se non pericolosi. Una pratica sempre più diffusa – e altrettanto allarmante – è quella di calare sacchetti della spesa e rifiuti tramite corde dal balcone fino al piano strada. Un’abitudine che, oltre a rappresentare un evidente segno di incuria e, può trasformarsi in un serio pericolo per i passanti e gli stessi residenti.La mancanza di un regolamento condominiale non può giustificare simili condotte, che rischiano di violare diverse normative in materia di sicurezza e decoro urbano.