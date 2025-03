Ilrestodelcarlino.it - "Ripulire subito i luoghi di istruzione"

Avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo della Lega al consiglio comunale, spesso chi imbratta i muri in città resta impunito. Come mai? "Spesso i graffitari vandalici, anche a Cesena, agiscono di notte, in zone prive di videosorveglianza. E se ci sono le telecamere, i vandali si coprono il volto con passamontagna. I proprietari dei muri, sia privati che pubblici, devono sborsare cifre molto alte per il ripristino dei beni danneggiati. Spesso e volentieri, poi, gli autori sono minori infraquattordicenni e quindi non imputabili". Cosa altro viene preso di mira dalle bombolette di vernice spray dei writers? "Anche i vagoni ferroviari, gli autobus. Pur sapendo bene che non si può disegnare sulle carrozze dei treni, i writers lasciano il proprio segno, talvolta con scritte e opere provocatorie.