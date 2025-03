Danielebartocciblog.it - Rimini: domani i Nip International Awards con i ‘mostri sacri’ dell’Horeca

Leggi su Danielebartocciblog.it

I Nip2025e martedì al Centro Congressi SGR di. Stanno per sbarcare in Romagna i professionisti internazionali Horeca e alcuni dei’ sacri del settore. Ebbene sì, networking e formazione mix vincente nel cuore della Romagna. Lunedì 10 e martedì 11 marzo 2025 è in programma l’adrenalinico e intenso evento ‘NipAward‘ interamente dedicato agli operatori Ho.Re.Ca. Il riferimento è naturalmente al settore dell’industria alberghiera/ristorazione.Ho.re.ca.sta infatti per hotellerie-restaurant-café (albergo, ristorante e bar), con la 3^ parola che talvolta viene ‘etichettata’ con catering o altre forme molto simili. Appuntamento a partire da domattina nel suggestivo Centro Congressi SGR di Via Chiabrera, vicino la splendida Marina Centro.