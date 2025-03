Iltempo.it - Rimborsi ai migranti: ora c'è il rischio della class action

Leggi su Iltempo.it

Continua lo scontro tra magistratura e Governo. O meglio, quello di alcune toghe verso l'esecutivo. A far rumore è una sentenza delle sezioni unite civilicorte di Cassazione che interviene a gamba tesa sulla questione immigrazione, accogliendo il ricorso presentato da un gruppo dieritrei a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018 fu impedito dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini di sbarcare dalla nave DiciottiGuardia Costiera, che li aveva soccorsi in mare. I profughi avevano chiesto che il Governo risarcisse loro il danno morale determinato dalla privazionelibertà, ma l'istanza era stata bocciata dalla corte d'appello di Roma. Poi l'impugnazione in Cassazione che ha dato ragione ai. Ma ora quanto costerà agli italiani una decisione simile? Quanto dovremo pagare per aver difeso i nostri confini? Prima di tutto una considerazione: l'intero sistema dell'accoglienza costa circa due miliardi attualmente in Italia.